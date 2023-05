19 Jubilare haben in Rehweiler ihr Konfirmationsjubiläum gefeiert. Der Kirchenchor Füttersee empfing sie mit einem ermutigenden Lied zur Jahreslosung "Du bist ein Gott, der mich sieht" - das Bekenntnis einer Sklavin am Anfang der Bibel.

Die Jubilare wurden von Pfarrer Hans Gernert eingeladen, ihr Bekenntnis zu Gott und ihr Konfirmationsversprechen zu erneuern: "Ich will unter Jesus Christus, meinem Herrn, leben, im Glauben an ihn wachsen und in seiner Gemeinde bleiben." Der Tübinger Theologe Karl Ernst Nipkow fand durch Untersuchungen heraus, dass die Vertiefung des Glaubens und der Verlust des Gottesglaubens, das Ja und das Nein zu Gott, an denselben vier Sachverhalten festgemacht wird: 1. Die Frage nach dem Leid. 2. Die Frage nach dem Anfang und nach dem Ende. 3. Die Frage, ob der Glaube nicht bloß eine Fiktion ist. 4. Ein unglaubwürdiges Verhalten von Christen oder der Kirche als Institution. Glaubende halten sich offen für die Stimme Gottes. Es sei schon die Frage, ob es ein Wachsen im Glauben ohne die Gemeinschaft, ohne ein Hören auf die Heilige Schrift und ohne den Austausch mit anderen Christen geben kann.

Nach dem Festgottesdienst wurde die erste größere Gruppe in der neu eröffneten Pizzeria in Rehweiler herzlich willkommen geheißen mit einer kostenlosen Vorspeise.

Regina Ehrmann und Dorothea Maul wurden vor 75 Jahren, Rudolf Dürr, Johann Kleinlein, Lina Lenk und Erika Hilpert vor 70 Jahren konfirmiert. Auf 60 Jahre blickten Georg Schmidt, Ernst Tallner, Else Sperber, Günther Senft und Elvira Schäffer, auf 50 Jahre Rudolf Alt, Gerhard Maul, Margit Antor, Giesela Postler und Gudrun Metzner zurück. Ihre Silberne Konfirmation feierten Herbert Müller und Sabine Burkholz.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)