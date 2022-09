Obernbreit aktualisiert vor 5 Stunden

Konfirmationsjubiläum in Obernbreit

37 Frauen und Männer feierten in Obernbreit ihr 25-,50- und 60-jähriges Konfirmationsjubiläum. Den Festgottesdienst, begleitet von Hermann Wurl an der Orgel und Heiko Quentzler mit Liedbeiträgen, stellte Pfarrer Sebastian Roth unter den Leitspruch "Menschen sind wie Lebensbäume". Wie bei Bäumen so auch bei Menschen an großen Festen geht der erste Blick, wenn man sich begegnet, hinauf in die Krone, in das Blätterdach und für die ein oder anderen, die sich zum ersten Mal seit Jahren wieder sehen, mag es überraschend sein, was für ein gestandener Mensch ihnen da begegnet. Das Blätterdach, bei uns Menschen besteht es aus Erlebnissen, Errungenschaften, Nachfahren, Früchten, die die eigenen Bemühungen getragen haben. Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Reinhold Weber, begrüßte die Jubilare im Namen der Kirchengemeinde und stellte fest, dass es einer der Höhepunkte des Gemeindelebens sei, wenn sich Konfirmandenjahrgänge nach einer runden Zahl von Jahren wieder treffen -mitunter auch von weit her gekommen- um miteinander ihre seinerzeitige Konfirmation zu feiern bzw. sich ihrer zu gedenken. Nach Überreichung der Gedenkurkunde wurde den Jubilaren von Pfarrer Roth Gottes Segen zugesprochen. Das gemeinsame Abendmahl schloss sich an. Beim Mittagessen und Kaffeetrinken war Gelegenheit für die Jubilare, Erinnerungen auszutauschen. Den Abschluss des Festtages bildete der Friedhofsgang, wo man den verstorbenen Mitkonfirmanden gedachte.