Kürzlich haben in der evangelischen St. Michaelskirche in Volkach acht Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert. Den Gottesdienst gestaltete Pfarrerin Victoria Fleck (Zeitlitzheim) gemeinsam mit der neuen Volkacher Pfarrerin Kathrin Tewes und den beiden ehrenamtlichen Jugendmitarbeiterinnen Annchristin Sauer (Volkach) und Josefina Plempel (Zeilitzheim). In ihrer Ansprache erinnerten sie an die gemeinsame Suche nach Gott, die die Jugendlichen auch auf den Spuren eines Planspiels zur Suche von Mister X erlebt hatten. Und sie wünschten den jungen Menschen, dass sie auch weiterhin Gottes Spuren – des Hirtens, der sie sucht und trägt – in ihrem Leben erkennen. Nach der Segnung unter Handauflegung hieß Gerlinde Mährle vom Volkacher Kirchenvorstand die Konfirmierten in der Gemeinde herzlich willkommen und klärte sie über die neu erworbenen kirchlichen Rechte auf: Bei der Wahl des neuen Kirchenvorstandes im nächsten Jahr dürfen die Jugendlichen nun mitwählen und so der Jugend eine Stimme geben. Außerdem sind sie künftig berechtigt das Patenamt zu übernehmen und darüber freue man sich sehr.

Von: Pfarrerin Kathrin Tewes