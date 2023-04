Am Palmsonntag feierten fünf junge ChristInnen in der St. Martinskirche in Segnitz ihre Konfirmation und bekräftigten mit ihrem "Ja" ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche. Pfarrerin Eva Thelen sprach ihnen Gottes Segen für ihren Lebens- und Glaubensweg zu. In der Predigt verglich sie den Glauben mit einem roten Faden, der allezeit da, mal dicker, mal dünner ist und wünschte den Konfirmierten, dass ihr Glaube sie halten und tragen möge.

Vertrauensfrau Sabine Taub hieß die Konfirmierten in der Kirchengemeinde Segnitz mit ihrem Grußwort recht herzlich willkommen. Sie schenkte ihnen einen Stern in Bezugnahme auf "Das Supertalent". Allerdings stellte sie deutlich heraus, dass in der Kirchengemeinde jede und jeder sich einbringen dürfe ohne Messlatte und ohne Wettbewerb.

Die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen, die zu dem festlichen Gottesdienst beigetragen haben.

Von: Pfarrerin Eva Thelen, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Segnitz