Elf junge Menschen haben sich Mitte Mai zu einem bewussten Leben unter Gottes Führung bekannt. Bei strahlendem Sonnenschein feierte die evangelische Kirchengemeinde Rödelsee am Sonntag Rogate, 14.Mai, in festlichen Gottesdiensten mit Band-, Kirchenchor- und Orgelmusik die Entscheidung der Konfirmandinnen und Konfirmanden. "Aus der Quelle des Lebens schöpfen", unter diesem Thema haben die Konfirmierten Bibelverse mit auf ihren Lebensweg bekommen und wurden mit dem Konfirmationssegen in das mündige Christsein begleitet. Die ev. Kirchengemeinde Rödelsee wünscht Gottes reichen Segen auf euren weiteren Lebenswegen.

Von: Raffaela Meiser (Pfarrerin, Evangelische Kirchengemeinden Rödelsee und Fröhstockheim)