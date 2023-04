In der Stadtkirche wurde die Konfirmation gefeiert. In einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der evangelischen St. Sixtus-Kirche wurden folgende junge Christinnen und Christen konfirmiert: Philipp Dibowski, Janine Kunze, David Schättler, Hannah Schiemann, Kristina Töpfer. Pfarrer Martin Voß bedankte sich auch bei Tanja Wehner, die ihn in der Konfirmandenarbeit unterstützt. Vertrauensmann Holger Neubert richtete ein Grußwort an die Konfirmanden. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Prichsenstadt.

Von: Pfarrer Martin Voß