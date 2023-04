Am Sonntag, 16. April, haben in der St. Burkard-Kirche Obernbreit sechs junge Menschen ihre Konfirmation gefeiert. Den Festgottesdienst gestaltete Pfarrerin Eva Thelen (Marktbreit-Segnitz) gemeinsam mit Pfarrer Sebastian Roth (Obernbreit). In ihrer Predigt verdeutlichte Pfarrerin Thelen anschaulich, wie sich der Glaube wie ein roter Faden durchs Leben ziehen kann und forderte die Konfirmanden auf, sich einzubringen mit ihrem ganz persönlichen Glauben, mit ihren Fähigkeiten und Talenten, ohne Zwang, dafür aber mit Freude und Gelassenheit. Nach der Handauflegung und Einsegnung hieß Vertrauensmann Reinhold Weber die Konfirmierten in der Gemeinde willkommen und klärte sie über die neu erworbenen kirchlichen Rechte auf: Bei der Wahl des neuen Kirchenvorstandes im nächsten Jahr dürfen die Jugendlichen nun mitwählen und so der Jugend eine Stimme geben. Außerdem sind sie berechtigt, das Patenamt zu übernehmen und können somit für einen anderen Menschen Wegbegleiter auf der Suche nach Orientierung und Halt sein. Am Schluss der würdevollen Feier bedankten sich die Konfirmanden mit einer prachtvollen weißen Rose bei ihren Paten, deren Amt mit der Konfirmation nunmehr zu Ende gegangen ist. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Obernbreit-Marktbreit und dem Organisten Hermann Wurl.

Von: Reinhold Weber (Pressewart Evang. Luth. Kirchengemeinde Obernbreit)