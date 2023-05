Am Sonntag Jubilate, 30. April, konfirmierten in Mönchsondheim Klara Brügel, Bettina Hassold und Luca Kunstädter. Begleitet von den Klängen des Posaunenchor aus Mönchsondheim zogen sie mit Dekan Ivo Huber in die Dorfkirche in Mönchsondheim ein. Einen weiten Bogen vom Konfikurs zu den Aufgaben von Christinnen und Christen schlug Dekan Huber in seiner Predigt. Frau Uhlmann vom Kirchenvorstand überreichte allen Konfirmanden ein Erinnerungskreuz und die Konfirmanden bedankten sich für die Begleitung ihrer Paten mit einem Rosengruß.

Von: Heike Atz (Sekretärin, Pfarramt Markt Einersheim)