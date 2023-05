Am Weißen Sonntag, 16. April, wurden in Michelfeld zwei Jugendliche konfirmiert. Schon vor Ostern hatten Eline Hemberger und Maxime Kossyk zusammen mit den Marktstefter Konfirmanden und Konfirmandinnen und dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein auf dem Michelfelder Friedhof den diesjährigen Konfirmandenbaum gepflanzt. Nach dem Beichtgottesdienst am Vorabend war die Konfirmation ein festliches Ereignis für die beiden Konfirmandinnen. Der Posaunenchor gestaltete im Festgottesdienst unter der Leitung von Walter Dienesch zusammen mit Organistin Heike Frank die Musik. Pfarrer Stier predigte über Johannes 6,47-51 und verdeutlichte, dass Christus als Brot des Lebens zu jeder Zeit unterstützend und helfend den Weg des Lebens mit uns geht. Nach altem Brauch verteilten die Konfirmandinnen an ihre Paten und Patinnen jeweils eine Rose und einen schriftlichen Patendank als Anerkennung für die bisherige Begleitung.

Von: Peter Stier (Pfarrer, Ev. Kirchengemeinden Marktsteft und Michelfeld)