Am Palmsonntag, 2. April, wurden in der Marktstefter St. Stephans Kirche sechs Jugendliche konfirmiert. Pfarrer Stier hielt die Festpredigt zum Bibelwort Johannes 6,47-51. Dazu wurden an die Festgäste Brotstücke verteilt, um das Wort von Christus "Ich bin das Brot des Lebens" anschaulich und für alle Sinne erfahrbar zu machen. Hermann Wurl an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Walter Dienesch gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit aus. Konfirmiert wurden Mia Matthäus, Emely Pfister, Christina Bach, Valerie Ulsamer, Max Menger und Finn Menger.

Von: Peter Stier (Pfarrer, Ev. Kirchengemeinden Marktsteft und Michelfeld)