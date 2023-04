"Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme!" - unter diesem Thema fand am Sonntag Quasimodogeniti, 16. April, der Konfirmationsgottesdienst in Mainbernheim statt.

Elf Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich in einem festlichen Gottesdienst zu ihrem Glauben bekannt und wurden für ihre weiteren Lebenswege gesegnet. Die Präparandinnen und Präparanden hatten zusammen mit ihren Eltern die Kirche für die Konfirmation festlich geschmückt. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernahmen der Posaunenchor, der Projektchor und der Organist Roland Schmidt. Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Beate Engert, dankte den Neukonfirmierten im Namen des Kirchenvorstandes für ihre engagierte Mitarbeit während der Präparanden- und Konfirmandenzeit. Die Jugendlichen seien auch weiterhin eingeladen, das Gemeindeleben in Mainbernheim zu bereichern.

Pfarrer Häberlein erinnerte in seiner Predigt zunächst an ein kleines gallisches Dorf, das viele sicher aus ihrer Kindheit kennen würden. In unterschiedlichen Geschichten wird dort erzählt, wie Asterix und Obelix zusammen mit ihrem Dorf an den Werten festgehalten haben, die ihnen wichtig waren. Einem kleinen Pyramidenbauer halfen die Gallier in der Not. Ein verschleppter Legionär wird zu seiner großen Liebe zurückgebracht, Menschlichkeit wird bewahrt. Er wünschte den Neukonfirmierten, dass sie ihren Glauben festhalten und sich so an ihrem Glauben halten können. Denn im Konfirmationssegen werde daran erinnert, dass Gott "Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten" sei. Anschließend hat sich Pfarrer Häberlein mit persönlichen Segensworten an jede Konfirmandin und jeden Konfirmanden gewandt und den jeweiligen Konfirmationsspruch ausgelegt.

Am Montag nach der Konfirmation wurde schließlich in den Grabengärten an der Stadtmauer ein Baum gepflanzt. Ein gemeinsames Frühstück im Pfarrhaus beendete das Konfirmationswochenende in Mainbernheim.

Von: Paul Häberlein (Pfarrer, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Mainbernheim)