Sieben junge Menschen wurden am Sonntag "Misericordias Domini" in einem festlichen Abendmahlsgottesdienst in der Buchbrunner Kirche konfirmiert. Der Gottesdienst wurde von der Band Ephesus und Organist Christian Wagner musikalisch ausgestaltet. Pfarrerin Bromberger betonte in ihrer Predigt über die Jahreslosung "Du bist ein Gott, der mich sieht", dass Gott uns Menschen liebevoll und gnädig ansieht, weil jeder Mensch für ihn unendlich wertvoll ist. Am Nachmittag legten die Konfirmand/inn/en in einer Andacht ihre Konfirmationssprüche selbst aus. Diese Andacht wurde von Musik der Band Ritornello umrahmt.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Buchbrunn)