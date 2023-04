Am Sonntag, 23. April, wurde in Altenschönbach die Konfirmation gefeiert. In einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der evangelischen St. Marien-Kirche wurden folgende junge Christinnen konfirmiert: Anna-Marie Kellner, Lara Kern, Freya-Emily Miericke, Sarina Miericke. Kirchenvorständin Martina Hümmer richtete ein Grußwort an die Konfirmanden. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Altenschönbach.

Von: Sabine Adami (Pfarramt Prichsenstadt-Bimbach)