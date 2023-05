Sechs Jungen und drei Mädchen feierten das Fest ihrer Konfirmation am Sonntag Jubilate in der Friedenskirche. Die biblische Botschaft von der Stillung des Sturms auf dem See Genezareth stand im Mittelpunkt der Verkündigung. Pfarrer Bausenwein machte Mut: Wer mit Jesus unterwegs ist, erlebt auch die Stürme des Lebens; aber er hat Christus bei sich, der Wind und Wellen gebieten kann. Musikalisch wurden die Gottesdienste unter anderem vom Posaunenchor der Kirchengemeinde und der Band Ephesus aus Buchbrunn gestaltet. In seinem Grußwort betonte Harald Mathes, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes: Gott kennt und nennt dich beim Namen – ganz persönlich.

Von: Michael Bausenwein (Pfarrer, Evang. Luth. Friedenskirche)