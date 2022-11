Der Ausbau der Autobahn A3 im Landkreis Kitzingen schreitet voran. Im Zuge dessen wird ab Freitag, 2. Dezember, die nächste Brücke abgebrochen, heißt es in einer Mitteilung des Kitzinger Landratsamtes. Die Baumaßnahme befindet sich an der Überfahrt der Kreisstraße KT12 über die Autobahn. Zwischen Großlangheim und Hörblach finden die Bauarbeiten an der Brücke statt.

Aufgrund dieser monatelang andauernden Bautätigkeit kann das Kompostwerk im Klosterforst nicht mehr über Hörblach angefahren werden. Die Zufahrt über Großlangheim ist aber uneingeschränkt gewährleistet. Die Umleitungsstrecken und die Zufahrt zum Kompostwerk sind ausgeschildert.