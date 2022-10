Kitzingen vor 1 Stunde

Körperverletzung in der Oberen Kirchgasse: Nach einem Wortgefecht flogen die Fäuste

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Donnerstagnachmittag in der Oberen Kirchgasse in Kitzingen. Nach einer kurzen Unterhaltung in einem Bistro gerieten dort ein 42-jähriger und ein 38-jähriger Mann aneinander.