Endlich wieder Königsschießen in Wiesentheid. Die Freude war riesig, dass in diesem Jahr, nach vier Jahren Auszeit, unter anderem wegen Corona, endlich wieder das traditionelle Königsschießen des Wiesentheider Schützenvereins stattfinden konnte.

Am dritten Freitag im Juni konnten so 24 Mitglieder des Schützenvereins ihr Können unter Beweis stellen und duellierten sich an der Königscheibe. Bester Schütze und somit Titelverteidiger war Johannes von Schönborn. Hatte der junge Graf vor vier Jahren, 2019 bei seiner Schützen-Premiere gleich den Titel des Schützenkönigs geholt, konnte er diesen heuer souverän verteidigen. So hing auch nach der Proklamation die Königskette weiter um den Hals des stolzen Johannes von Schönborn. Mit einem 57,9 Teiler holte er sich die Spitzenposition in diesem Jahr und verbesserte sich somit im Vergleich zu seinem ersten Titelerfolg, den er mit einem 82,4 Teiler errang.

Erster Ritter und somit direkt hinter dem Schützenkönig platzierte sich Robert Rößner. Zweiter Ritter darf sich fortan Karl-Heinz Schäfer nennen, er erzielte den drittbesten Schuss. Bemerkenswert war ebenfalls, dass Schützenneuling, Bürgermeister Klaus Köhler bei seiner diesjährigen Premiere gleich den fünften Platz erzielen konnte.

Zum Ausklang des diesjährigen Königsschießens samt Proklamation gab es für die Schützenschwestern und Schützenbrüder ein kleines Sommerfest an ihrem Schützenhaus, dem ehemaligen Wiesentheider Bahnhof, bei herrlichem Sommerwetter. Eine gute Brotzeit durfte hierbei natürlich nicht fehlen. Organisiert wurde das Königschießen vom sehr engagierten, ersten Schützenmeister Günter Möderl.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Schützenverein Wiesentheid)