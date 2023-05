Beim 25. Landeswettbewerb Mathematik Bayern beteiligten sich 1207 Schülerinnen und Schüler von 293 Gymnasien. Bei diesem Jahrgangsstufen übergreifenden Wettbewerb des Kultusministeriums können Mathematikbegeisterte aus der Realschule sowie aus dem Gymnasium bis zur zehnten Jahrgangsstufe teilnehmen.

Dabei werden in der ersten Runde sechs Aufgaben mit jeweils vier zu erreichenden Punkten gestellt, von denen höchstens vier bearbeitet werden dürfen. Wer in der ersten Runde mindestens Platz 2 erreicht, darf in die zweite Runde vorrücken.

Auch dieses Jahr haben sich am FLSH Schloss Gaibach mit Außenstelle Gerolzhofen einige Schüler mit diesen kniffligen Aufgaben beschäftigt. Hannes Back, Lukas Beuerlein (beide neunte Jahrgangsstufe) und Tianyuan Zhang (zehnte Jahrgangsstufe) reichten ihre Lösungen ein und waren dabei erfolgreich. Tianyuan Zhang erreichte dabei sogar einen zweiten Platz. Hohe Anerkennung für so viel mathematisches Engagement. So bleibt auch bis zum nächsten Wettbewerb genug Beschäftigungsmöglichkeit, denn wer sich in der 11. Klasse mit Knobelaufgaben beschäftigen möchte, der kann am Bundeswettbewerb Mathematik teilnehmen und dies als Seminararbeit anerkennen lassen.

Von: Anja Schubert (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)