Was lustig klingt, ist für Betroffene eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Deshalb hat die Apothekerin Anja Fahrmeier auf Einladung von "Zeit füreinander" e. V. im Gemeindezentrum Wiesentheid in ihrem fachkundigen und launigen Vortrag den zahlreichen Besuchern aufgezeigt, wie sich Rheuma, Arthrose oder Gelenkschmerzen pflanzlich und naturheilkundlich lindern lassen.

Wichtig war ihr dabei, auf Heilpflanzen hinzuweisen, die allgemein verträglich, in der Natur bei uns verfügbar und damit kostengünstig sind. Diese sind zum Teil als Arzneimittel zugelassen und für eine Langzeitanwendung geeignet. Im Detail stellte sie ihre Favoriten Weide, Brennnessel, Hagebutte und Johanniskraut vor, nannte Wirkstoffe und mögliche Nebenwirkungen und beschrieb ausführlich die verschiedenen Arten der Zubereitung und Anwendung. Ergänzend betonte sie, wie wichtig eine basenorientierte Ernährung, Stressvermeidung, gute Atmung und ausreichend Bewegung auch für die Gesundheit der Gelenke sind. Am Ende bestand noch die Möglichkeit, die vorgestellten Heil-Produkte und Speisen zu probieren, wie beispielsweise Brennnesselgemüse, Weidenrindentee oder Johanniskrautöl. Außerdem stellte sie ein Merkblatt zur Verfügung, um die Fülle an Hintergrundwissen und praktischen Tipps über den interessanten Vortragsabend hinaus festzuhalten.

Irene Hünnerkopf, die Vorsitzende von Zeit füreinander Wiesentheid, bedankte sich bei Anja Fahrmeier mit einem kleinen regionalen und fairen Geschenkkorb.

Von: Elfriede Winkler (Schriftführerin, Zeit füreinander e.V. Nachbarschaftshilfe Wiesentheid)