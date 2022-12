Am 15. Dezember machte sich ein voll beladener 40-Tonner Lkw mit Hilfsgütern vom Knauf-Hauptsitz in Iphofen aus auf den langen Weg nach Kiew. An Bord: Lebensmittel und Hilfsgüter, die die Menschen in der Ukraine im Winter dringend benötigen. Finanziert wird die Hilfslieferung aus einer Spendenaktion der Knauf-Mitarbeiter.

Die Hilfspakete kommen den fast 350 Knauf-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und ihren Familien im Knauf Werk in Kiew zugute. Die dafür benötigten Mittel stammen aus einer Spendenaktion aller Knauf Mitarbeiter, bei der die Knauf Geschäftsleitung den gespendeten Beitrag noch einmal verdoppelt hat.

Jede Familie erhält ein Paket mit 32 Kilo Lebensmitteln. Allein die Lebensmittel umfassen zwölf Paletten. Hinzu kommen – jeweils mit einem Vorrat an Gaskartuschen – Doppelgaskocher und Heizstrahler, LED-Taschenlampen und Powerbanks zum Aufladen von Smartphones. "Menschlichkeit ist einer der zentralen Werte von Knauf. Wir wollen unseren Kolleginnen und Kollegen und ihren Familien zeigen, dass wir sie nicht vergessen", erläutern Dr. Uwe Knotzer, Geschäftsführender Gesellschafter bei Knauf und für das Knauf Geschäft in der Ukraine verantwortlich, und Dr. Janis Kraulis, Mitglied der Knauf Gruppengeschäftsführung Region Osten.

Die Lieferung wurde in Absprache mit den Verantwortlichen von Knauf in Kiew zusammengestellt. Sie wissen, was die Menschen in der Ukraine im Winter am dringlichsten benötigen. Bei Energie für Wärme, Licht und zum Kochen gibt es die größten Versorgungsengpässe. Warme Kleidung oder Decken sind hingegen aktuell nicht vonnöten. Der Inhalt der Lebensmittelpakete basiert auf Empfehlungen von Unicef. Der Hilfstransport wird im Werk von Knauf in Kiew in Empfang genommen, und dort werden die Pakete an die Familien der Mitarbeitenden verteilt.

"Mein Dank – auch im Namen der Familie Knauf – geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihren Spenden die Lieferung möglich gemacht haben, und an alle Kollegen zum Beispiel im Einkauf, in der Logistik, im Personal und unserem Facility Management, die durch ihren persönlichen Einsatz an der Umsetzung mitgewirkt haben", erklären Dr. Uwe Knotzer und Dr. Janis Kraulis.

Von: Andreas Gabriel (Leiter PR/Social Media, Knauf Gips KG, Iphofen)