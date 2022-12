Die Metallwerkstatt und Schreinerei der Klostermanufaktur Münsterschwarzach liefert den über 350 Kilogramm schweren Altar für die Kirche der Erlöserschwestern in Würzburg. Die Eisenwanne mit Reliquienkapsel wurde in der Schmiede gebrannt, der Altar in der Schreinerei gefertigt. Foto: Andreas Jurowski

