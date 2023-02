Bereits zum dritten Mal ist die Klosterdruckerei Benedict-Press im Februar nach den international gültigen Umweltrichtlinien EMAS zertifiziert worden, informiert die Abtei Münsterschwarzach in einer Pressemitteilung, der folgender Text entnommen ist. Nach der Prüfung für nachhaltiges Umweltmanagement, bei der etwa Wasserverbrauch, Recycling, Energieeffizienz, Sensibilisierung der Mitarbeitenden sowie Optimierung der Prozesse innerhalb der Druckerei von internen und externen Gremien betrachtet werden, nahm Druckereileiter Michael Blaß die Urkunde von Lukas Kagerbauer (IHK Würzburg) n Empfang nehmen.

Als einen „Vorreiter in Sachen Umweltmanagement in Unterfranken“ beschrieb der IHK-Vertreter die Klosterdruckerei, die bereits seit Anfang 2019 EMAS-zertifiziert ist. Unter anderem konnte seitdem bei Benedict Press der Wasserverbrauch um 60 Prozent gesenkt und der Einsatz von Chemie in der Druckformherstellung auf null Prozent reduziert werden. Zudem wurden durch die Optimierung der Abfallströme die anfallenden Abfälle um 40 Prozent reduziert und der Anteil an Recyclingpapieren fast verdoppelt.

Anlässlich des diesjährigen 100. Jubiläums freut sich die Klosterdruckerei, weiterhin nach hohen Umweltstandards für die Kundinnen und Kunden zu produzieren. Das langfristig erklärte Ziel ist für Betriebsleiter Michael Blaß eine "grüne Druckerei" zu sein. Damit verschreibt sich die Druckerei dem Anliegen und gesamten Umweltkonzept der Abtei Münsterschwarzach: Einsatz für die Schöpfung und nachhaltiges Handeln im Hinblick auf künftige Generationen. An den Schritt zur Nutzung alternativer Energiequellen hält sich die „Benedict Press“ bei der Definition ihrer Umweltziele, die in einer eigenen Umwelterklärung festgeschrieben sind.