Mit den Auswirkungen des Klimawandels müssen sich auch Kommunen befassen, zum Beispiel bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder. Für die gibt es jetzt ein "klimaangepasstes Waldmanagement", das Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) in der jüngsten Sitzung des Kleinlangheimer Marktgemeinderates vorstellte. Der Bund hat dafür ein neues Förderprogramm aufgelegt, das den Namen "Flächenförderprogramm" trägt. Ähnlich wie das Trittsteinkonzept des Forstamtes Ebrach für den Steigerwald, das allerdings zehn Prozent der Waldfläche aus der Bewirtschaftung entnimmt, gibt es beim Bund-Förderprogramm die Vorgabe, dass fünf Prozent der Waldfläche der natürlichen Entwicklung überlassen werden.

Im Kleinlangheimer Gemeindewald mit einer Gesamtfläche von rund 184 Hekter müssen somit rund 9,2 Hektar der Nutzung entnommen werden, zudem müssen etwa 950 sogenannte "Habitatbäume", die auch katalogisiert werden, für Spechte und andere Höhlenbewohner stehen bleiben. Bei Neuanlagen ist für die Anlage der Rückegassen ein Abstand von etwa 30 Metern einzuhalten. Die einzelnen stillgelegten Flächen müssen eine Mindestgröße von 0,3 Hektar haben und generell sind zwölf Kriterien einzuhalten, zu denen auch das Verbleiben von Totholz gehört "und das sind Punkte, auf die wir eh achten", bemerkte der Forstmann dazu.

Es gibt mehrere mögliche Flächen

Werden alle Vorgaben eingehalten, bekommt die Gemeinde einen jährlichen Fördersatz von knapp 18.000 Euro in den ersten zehn Jahren "und da muss man viel Holz verkaufen, um das einzunehmen". Rammensee verwies darauf, dass es im Kleinlangheimer Wald viele Flächen gebe, die für eine Stilllegung geeignet seien, darunter auch Sukzessionsflächen oder Bereiche, in denen sich der Biber breit gemacht habe.

Das Programm beinhalte, dass ein gewisser Anteil an Brennholz dem Markt entzogen werde "und die 9,2 Hektar werden die Brennholzmenge nicht wesentlich verringern". "Pflanzenschutzmittel sind nicht mehr erlaubt und da es im Kleinlangheimer Wald keine reinen Eichenbestände gibt, ist eine chemische Bekämpfung nicht angesagt", sagte er zu diesem Thema.

Auf Fragen aus dem Rat zu Aufforstungen aufgrund der Autobahnverbreiterung kam die Aussage, dass die Naturschutzflächen da beginnen werden, "wo der Autobahneingriff endet". Werner Krauß konnte sich mit dem Programm nicht anfreunden, da seiner Meinung nach die Nutzung des Waldes zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes beitrage. Dem hielt Rammensee entgegen, dass zum einen die ökologische Wertigkeit erhalten bleiben müsse und es zum anderen auch Bäume gebe, die der Trockenheit standhalten und CO₂ binden, das bei gefälltem Holz nur dann gebunden bleibe, "wenn es als Bauholz genutzt wird".

Bürgermeisterin Gerlinde Stier bezeichnete das neue Waldmanagement als "sinnvolles Förderprogramm, da es auch für Flächen gilt, die nicht genutzt werden können". Sie schlug vor, zunächst eine Liste der Bereiche zu erstellen, die in den Stilllegungssektor eingegliedert werden sollen. Bei zwei Gegenstimmen stimmte das Ratsgremium dafür, dass die FBG den Antrag für das spezielle Förderprogramm für den Kleinlangheimer Gemeindewald stellt.

Glasfaserausbau angesprochen

Für den Ausbau der Randbereiche des südlichen Bereichs der Bahnhofstraße stimmte das Ratsgremium geschlossen für eine Vereinbarung mit dem Landratsamt, da es sich um eine Teilstrecke der KT 11 handelt. Für die neue Deckschicht und die Wasserrinnen ist der Landkreis zuständig, für die Randbereiche die Gemeinde. Das Thema "Gehweg in der Bahnhofstraße" kam auch beim Glasfaserausbau zur Sprache, der am 6. März beginnen soll. Gemeinderat Willi Köhler, der die Sache der Gemeinde in Sachen "Glasfaserausbau" vertritt, schlug vor, eine Unterredung zwischen GlasfaserPlus und der Ausbaufirma der Gemeinde zu veranlassen, um die Tiefe des Rohrsystems beim Gehwegausbau abzusprechen. Die Entsorgung des teerhaltigen Bodens im Zuge der Kanalsanierung der Bahnhofstraße kann bis zu 33.000 Euro kosten, da es im Landkreis Kitzingen anscheinend keine Möglichkeit zur Entsorgung gibt. Die VG soll überprüfen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt.

Vom Gemeinderat wurden Olaf Gärtner als 1. Kommandant der Atzhäuser Feuerwehr und Johannes Kuhn als sein Stellvertreter bestätigt. Der Kleinlangheimer Gesangverein erhält von der Gemeinde einen Zuschuss von 500 Euro für kulturelle Zwecke. Eine Ferienbetreuung vom 21. August bis 8. September findet statt, falls es mindestens zehn Anmeldungen pro Woche gibt.