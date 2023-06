"Unser Weinfest ist auch ein Stück Lebensqualität", sagte die Kleinlangheimer Bürgermeisterin Gerlinde Stier am Freitagabend beim Empfang zum Weinfestival in der Kirchenburg. Wie Weinfestmanager Marco Höhn und die Kleinlangheimer Weinhoheit Julia Kerzner hob Stier die Einsatzbereitschaft der vielen Helferinnen und Helfern hervor. "Ohne sie wäre ein solches Fest nicht machbar."

Eingestimmt wurden die Ehrengäste, unter ihnen Landrätin Tamara Bischof und viele Weinhoheiten des Landkreises, durch den gemischten Chor des Gesangvereins, der mit fränkischen Weisen ein Loblied auf den Frankenwein sang.

Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass das Weinfest heuer zum 50. Mal hätte gefeiert werden können, wenn Corona nicht gewesen wäre. Besonderen Dank richtete sie an die "alte Garde", die den Grundstock für das Weinfest gelegt habe. Vor fünf Jahren wurde es zum "Open-Air-Weinfestival", nachdem es bis dahin im Zelt stattgefunden hatte.

Das Weinfestival bietet an diesem Montag noch einmal Programm

Weinfestmanager Marco Höhn rief dazu auf, die vier Weinfesttage in Kleinlangheim zu genießen. Er freute sich besonders darüber, dass die junge Generation in Organisation und Ablauf eingebunden ist, und nannte stellvertretend Weinprinzessin Julia Kerzner, die nicht nur Präsentationsaufgaben erfülle, sondern auch im Organisationsteam wertvolle Arbeit leiste. Sie gab das Lob weiter und hob bei ihrer Ansprache die "tolle Dorfgemeinschaft" hervor, die ein solch großes Fest erst ermögliche.

Das sah auch die Landrätin so, die ein großes Lob an die Kleinlangheimer aussprach. "Ihr seid wunderbar!" Für die Begleitmusik beim Marsch zum Festgelände sorgte der Wiesenbronner Spielmannszug.

Das Weinfestival geht an diesem Sonntag bei Kaffee und Kuchen weiter mit der Band "The Little Cat" (ab 14.30 Uhr) und am Abend bei freiem Eintritt mit The Jets (ab 18.30 Uhr). Am Montag startet um 18 Uhr das traditionelle Kesselfleischessen, am Abend spielen bei ebenfalls freiem Eintritt The Blueballs.