Schönstes Spätsommerwetter und der Umstand, dass die Pandemie den Kirchweihumzug der Kleinlangheimer Dorfjugend zwei Jahre lang verhindert hatte, sorgten dafür, dass sich am Sonntag zu Kirchweihumzug und –predigt viel Volk in "Kleelanga" versammelte.

Schon beim Start im Baugebiet "Am Graben" waren viele dabei, die die Wägen begutachteten und sich nicht nur durch das herrliche Wetter, sondern auch durch kleinere "Kostbarkeiten" in Stimmung brachten. Schließlich ist Kleinlangheim nicht nur als Kelterstation im weiten Umkreis bekannt, sondern auch für gute Tröpfchen in Sachen "Gebranntes und Likörchen". Nicht zuletzt trug auch die entsprechende Musik zum Umzugsmotto "We love Kerm-Parade 2022" zum großen Auflauf bei. Seit über 20 Jahren gehört es auch zur Umzugstradition, dass die Mainsondheimer Dorfjugend mit von der Partie ist und nicht fehlen durfte auch nicht die Kleinlangheimer Weinprinzessin Julias Kerzner.

Ein Schlag und das Fass war angezapft

Schnell war das Fass Bier gefunden und die Kerm damit ausgegraben, was zum Schlachtruf "Wer hat Kerm, mir ham Kerm, mei ham mir Kerm" führte. Bürgermeisterin Gerlinde Stier gelang es mit einem Schlag, das Fass anzuzapfen, bevor sich der Zug durch das Dorf in Bewegung setzte und an einigen Stationen für "Ständerli" Halt machte. So für den Bärenwirt Eckart Höhn, der nicht nur als "großer Held in unserer kleinen Welt" gelobt wurde, sondern auch mit Bedauern als Gastwirt verabschiedet wurde: "Wir hätten gerne noch viele Kirchweihen bei dir – Eckart du bist Teil von uns hier". Für Geminderat Hans Braun gab es ein Loblied ob seiner Schnapsbrennkünste, für die Bäckerei Kuhn für ihr Bio-Brot und für das Cafe "Melissa" für Kuchen und Likörtorte. Für die Bürgermeisterin gab es Anerkennung dafür, dass es ihr trotz Widerstands gelang, das Baugebiet "Am Graben" zu verwirklichen.

Bei der Predigt in der Kirchenburg ließen Lorena Wolf und Nico Braun die interessantesten Geschichten und Episoden der letzten drei Jahre Revue passieren. Die beiden bedauerten, dass sie manche Vorfälle nicht ausführlicher schildern konnten, so zum Beispiel rosa angestrichene Wände am Sportheim, das Lkw-Fahrverbot im Gewerbegebiet, die Unterschrift im Standesamt mit Bleistift, das Zubetonieren des Lochs für dem Maibaum und weitere Stories.

Die Suche nach dem Handy der Bürgermeisterin

Weitere Neuigkeiten oder bekannte Gesprächsstoffe konnte man in der Kirchweihzeitung unter der Rubrik: "Wussten Sie schon?" nachlesen. Dabei ging es um coronabedingte "Operationen" zu Hause, die Kreativität von Nachwuchs-Landwirten, "geheimnisvolle" Dinge im Winter 2019 oder den Wortschatz eines "Rangers". In der Predigt und auf einem der Wägen ging es um den vielfältigen Einsatz der Bürgermeisterin, die für "Regierungsgeschäfte" ihr Handy brauchte, das nicht zur Stelle war, "Panik bricht aus, gleich vor Ort, jetzt wird’s klar, das Ding ist fort". Die Suche nach dem Handy führte schließlich zur Toilette und in das Abflussrohr, wobei sich die Bergung nicht gerade einfach gestaltete. Mittels Wasserdruck und Fangkorb sorgten die Leute vom Bauhof schließlich dafür, dass das Handy wieder auftauchte.

Glück hatten zwei Kleinlangheimer, die sich für die Fahrt zum Formel-Eins-Rennen in Spielberg ein Wohnmobil mieteten und nach einer durchzechten Nacht den Geldbeutel vermissten. Die Suche war zunächst erfolglos, bis dann ein Anruf die erlösende Nachricht brachte, dass die Nachmieter des Campers das Portemonaie fanden. Abenteuerlich verlief die Bahnrückfahrt eines Kleinlangheimer "Influencer-Tabledancers", der nach einem Rammstein-Konzert in Prag den Ausstieg in Würzburg verpasste und in Kassel landete, aber dann doch mit Hilfe des Schaffners die Heimfahrt antreten konnte. Zwei Männer aus der Siedlung kümmerten sich um die Instandsetzung eines Heinkel-Rollers – "als erstes kommt die Sitzbank runter, Verteilung ab, sie schraubten munter" – bei der ein Feuer entsteht, das mittels Feuerlöscher zum Stillstand gebracht werden muss. In ihrem "Schlusswort" bedankten sich die Prediger auch bei der "Rabbits-Band", die für die musikalische Begleitmusik sorgten und erhoben das Glas "auf jede Menge Kirchweihspaß, denn in diesen schweren Zeiten müss‘ mer optimistisch bleiben!"