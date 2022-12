Bei einer Gegenstimme sprach sich der Kleinlangheimer Marktgemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim für die Beteiligung an einer Gesellschaft zur Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen im Landkreis Kitzingen aus. Bürgermeisterin Gerlinde Stier bezog sich bei ihren Ausführungen auch auf die Info-Veranstaltung in Wiesentheid, bei der die Zusammensetzung der Gesellschaft durch Vertreter der Kommunen und der Energieversorger zur Sprache gekommen war. "Es ist ganz wichtig, dass die Einspeisung der erzeugten Energie ins Netz koordiniert wird, das muss gezielt und planmäßig gemacht werden", sagte sie zu diesem Punkt. Das auch unter dem Aspekt, dass die Netze derzeit ein Problem darstellen würden, da nicht überall eingespeist werden könne.

So sei derzeit geplant, die PV-Anlage in Düllstadt zu erweitern und die Einspeisung im Kleinlangheimer Baugebiet "Am Graben" zu vollziehen, da die Netze derzeit offensichtlich überlastet seien. Einige Ratsmitglieder monierten, dass die Netzbetreiber an ihren Anlagen nichts unternommen hätten. "Die dürfen nicht auf Verdacht erweitern", äußerte Willi Köhler dazu.

Dass sich Gemeinden nicht an der Gesellschaft beteiligen, hielt man generell für keine gute Sache. "Das Vorhaben macht nur Sinn, wenn alle zustimmen", meinte Manfred Riedl. Den weiteren Äußerungen war zu entnehmen, dass in nicht beteiligten Kommunen so etwas wie "Wildwuchs" bei den Anlagen entstehen könnte. Da das Netz ertüchtigt werden müsse, sei eine Nichtbeteiligung von Gemeinden nicht gut. "Es muss geregelt werden, wo etwas entstehen kann, wir sind mit der Regelung für die PV-Anlagen entlang der Autobahn gut gefahren", sagte die Bürgermeisterin.

Um Klimaschutzziele zu verwirklichen, müssten im Landkreis Kitzingen etwa 187 Hektar für Wind und Sonne genützt werden. Zur finanziellen Seite informierte sie, dass die Gemeinde für die Gesellschaft maximal 12.500 Euro aufbringen müsse, der Betrag sich aber wesentlich verringere, wenn sich alle Kommunen beteiligen. "Das ist der einzige Weg, um die Bürger zu entlasten".

Ein weiteres Mal stand die zweite Änderung des Flächennutzungsplans und der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "SO Photovoltaik-Anlage südlich der Autobahn A3 – "Rumpelswasen" auf der Tagesordnung. Der Beschluss erfolgte mit einer Mehrheit von sieben gegen drei Stimmen, die ortsübliche Bekanntmachung schließt sich an.

Kanalsanierung: Vertrag mit Baufirma aufgelöst

In einem kurzen Jahresrückblick ging Gerlinde Stier auf den Abschluss für das Baugebiet "Am Graben" und die damit verbundenen Verzögerungen und Teuerungen durch Klagen gegen das Vorhaben ein.

Nach wie vor stelle die Kanalsanierung in der Bahnhofstraße – "die wird uns auch 2023 beschäftigen" – aufgrund von Grundwasser und Schwemmsand ein Problem dar: "Da wurden wir massiv ausgebremst." Was schließlich zur Aufhebung des Vertrags mit der Baufirma geführt habe. Jetzt gehe es aber in der Pfarrgasse weiter, in der auch die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens anstehe "und falls es passt, was noch von der hydraulischen Berechnung abhängt, geht es da mit der Kanalsanierung mittels Inliner weiter, was ein großer Vorteil wäre". Zur finanziellen Lage äußerte sie, dass diese derzeit nicht schlecht sei, da manche Vorhaben nicht verwirklicht werden konnten, "aber sie dürfte wegen schwindender Einnahmen schwieriger werden".

Dorferneuerung in Atzhausen geht weiter

Beim Blick auf 2023 wurden weitere Arbeiten in der Bahnhofstraße genannt, deren Sanierung bis Dezember über die Bühne sein soll, die Fortführung von Maßnahmen zur Dorferneuerung in Atzhausen, die Vorbereitung für den Glasfaseranschluss und die Gewerbeansiedlung in Haidt. Abgesehen von der Bahnhofstraße sei das Jahr 2022 zufriedenstellend verlaufen.

Ein großes Lob gab es durch die Bürgermeisterin für jeglichen ehrenamtlichen Einsatz, für Bauhof und Feuerwehr und für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der VG und im Gemeinderat: "Alle wollen das Beste für die Gemeinde".

Willi Köhler gab das Lob für die Bürgermeisterin durch ihren Stellvertreter Dieter Zeller weiter, der aus Gesundheitsgründen nicht anwesend sein konnte. Er hob besonders die Anstrengungen für das Baugebiet, die Dorferneuerung in Atzhausen und die Sanierung der Bahnhofstraße hervor.