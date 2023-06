Dem Kleinlangheimer Marktgemeinde lag in der Sitzung am Dienstagabend der Bauantrag zur Sanierung des Gemeindehauses der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in der Kirchenburg vor. Im Plan inbegriffen ist auch der Rück- und Wiederaufbau des Anbaus. Bürgermeisterin Gerlinde Stier verwies darauf, dass Pfarrer Harald Vogt die Planungen schon vorstellte, "die Gemeinde bleibt zu 33 Prozent Miteigentümer des Gebäudes".

Zu markanten Punkten erläuterte sie, dass an der Außenhülle nichts verändert wird und die Toiletten aufgrund der Vereinbarung mit der Kirchengemeinde und dem Amt für Denkmalschutz von außen zugänglich bleiben, "denn die Vereine müssen die WCs nutzen können, das ist wichtig". Die Absprache mit der letztgenannten Institution hätten sich wegen einiger Probleme im Obergeschoss nicht einfach gestaltet, "aber die Raumhöhen werden bleiben, da der Denkmalschutz in diesem Sektor keine Änderungen zulässt".

Zu weiteren Details erklärte die Bürgermeisterin, dass der Anbau mit einer Höhe von zwölf Metern ein Satteldach bekommen wird, eine Brandschutzmauer eingezogen wird, die Gruppenräume nach oben kommen, ein Aufzug eingebaut wird und der Anbau aufgrund der Vorgaben Fensteröffnungen bekommt. Bei der Abstimmung stimmten sieben Ratsmitglieder für den Bauantrag, vier waren dagegen.

Diskussionen zum Antrag des Iphöfer Kindergartens

Einige Diskussionen gab es zum Antrag des Iphöfer Kindergartens auf Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5 plus x. Dazu kam die Information, dass es um ein Kleinlangheimer Kind geht, das den Iphöfer Kinderhort besucht und einer besonderen Betreuung bedarf. Die Gemeinde Kleinlangheim muss deshalb einen jährlichen Zuschuss von 2256 Euro leisten. Der x-Faktor wurde mit 0,6 angegeben. Die Frage aus der Runde, ob das Kind die besondere Betreuung brauche, beantwortete Gerlinde Stier mit Ja. Aus dem Rat kam der Einwand, dass der Iphöfer Kindergarten ein "normaler Kindergarten" wie der in Kleinlangheim sei. Aus dem Ratsgremium kam der Vorschlag, erst einmal nachzuprüfen, ob das Kind in Iphofen untergebracht sein müsse.

Der Iphöfer Antrag auf Gewährung des Gewichtungsfaktors wurde mit neun gegen zwei Stimmen abgelehnt. Dieter Zeller verlas einige Passagen der bundeseinheitlichen Regelung für solche Fälle und man einigte sich darauf, erst einmal abzuklären, ob zum einen eine Ablehnung des Antrags überhaupt statthaft und zum anderen eine besondere Betreuung notwendig ist. In der weiteren Diskussion ging es auch darum, ob die Gemeinde nach dem Gesetz verpflichtet sei, einen Beitrag zu leisten, da es grundsätzlich möglich sei, ein Kind in einem anderen Kinderhort unterzubringen. Dieser Punkt soll zunächst von der Verwaltung geklärt werden.

"Riskant" einen Baum in der Ortsmitte aufzustellen

Traditionsbäume für den Maibeginn und zur Kirchweih werden am Festplatz aufgestellt, der Beschluss dazu fiel einstimmig. Die Bürgermeisterin nannte es "riskant", einen Baum in der Ortsmitte aufzustellen, da besonders wegen des immer stärker werdenden Durchgangsverkehrs Kinder besonders gefährdet seien. In dieser Sache habe sie Kontakt mit der Gemeinde Obernbreit aufgenommen, wo es einen Unfall beim Maibaumaufstellen gegeben hatte. Olaf Gärtner machte den Vorschlag, für die Befestigung der Bäume eine ähnliche Vorrichtung zu schaffen, wie sie sich schon in Atzhausen bewährt habe, was für das gesamte Gemeindegebiet ebenfalls einstimmig beschlossen wurde.

Mit der Erneuerung der defekten Heizungsregelung in der Schule wurde die Firma Kuhn beauftragt. Für das Halteverbot in der Wiesenbronner Straße wurde nicht zuletzt aufgrund der ständigen Schäden am Rathaus durch abbiegende Lkw eine dauerhafte Kennzeichnung angeordnet, gab die Bürgermeisterin bekannt.