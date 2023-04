Am Freitagnachmittag ereignete sich in Marktbreit ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 19-jährige Leichtkraftradfahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende Wagen verkehrsbedingt abbremste und fuhr diesem mit ihrem Fahrzeug auf. Dadurch zog sie sich laut Polizeibericht Verletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7000 Euro.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)