Auf Entdeckertour starteten 21 Vorschulkinder mit ihren pädagogischen Fachkräften aus dem Kindergarten Friedenskirche, um die großen Backstraßen der Firma Fritsch zu besichtigen. Wo sonst Großkunden empfangen werden, tummelten sich nun viele neugierige Augen, die von Frau Schneider herzlich begrüßt wurden. Nach einem kurzen Kennenlernen und verteilen der Namensschilder wurde fleißig Hände gewaschen, um dann alles genaustens unter die Lupe zu nehmen. Die Kinder waren sehr beeindruckt von der Größe der Backmaschinen, den riesigen Öfen und Teigrührgeräten, die man wegen ihrer Größe, laut den Kindern, auch gut als Kinderbadewanne nutzen könnte. Nachdem die wissbegierige Truppe durch die Hallen geführt wurde, durfte nun richtig mit angepackt werden. Ein leckerer Buttermürbeteig wurde maschinell ausgerollt und auf drei Tische verteilt. "Los geht es, Ärmel hinter und ran an die Ausstecher", hieß es nun von Frau Schneider. Viele Bärchen wurden ausgestochen, bepinselt und verziert. Zu guter Letzt wurde die Backware voller Stolz in den großen Ofen geschoben. Viele Bären und glückliche Forscher traten den Weg zurück zum Kindergarten an. Was für ein toller Ausflug dank der Firma Fritsch!

Von: Manuela Müller (Kinderpflegerin, Kindergarten Friedenskirche, Kitzingen)