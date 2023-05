Die Kinder des Kindergartens Kitzingen Friedenskirche besuchten mit ihren Betreuerinnen eine Woche den Wald im Tännig.

Sie wurden von den Eltern in Fahrgemeinschaften dorthin gebracht und vom pädagogischen Personal in Empfang genommen.

Um den Tag gemeinsam zu beginnen, traf man sich im Morgenkreis. Es wurde gemeinsam der Tag begrüßt und besprochen, welche Aktionen an diesem Tag anstehen.

Vor dem ersten Morgenkreis wurde erst einmal aus Ästen ein großes Nest gebaut, in dem alle Kinder Platz fanden. Dann ging es daran den Wald zu erkunden und zu überlegen, was mit Naturmaterial alles gemacht werden kann. Die Kinder bauten Mobiles aus Naturmaterialien, bastelten Feen- und Zauberstäbe und versuchten sich im Schnitzen. Sie sammelten sich ihr eigenes Naturmemory in Eierschachteln bzw. schmückten ein Häuschen mit Naturmaterial.

Die Förster Andreas Hiller und David Sommer begleiteten die Kinder durch den Wald und teilten ihr Wissen über Bäume und Tiere mit den Kindern.

Der letzte Tag brachte noch eine Schatzsuche als Krönung der Woche.

Zecken und Regentropfen haben die Stimmung nicht getrübt und die Kinder und das pädagogische Personal waren sich einig. Das machen wir wieder einmal.

Von: Irene Müller (Erzieherin, Kindergarten Friedenskirche)