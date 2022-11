Faire Mode statt Fast Fashion - Um dieses Thema dreht sich alles beim 33. Frauentag des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (vlf) am Dienstag, 22. November, ab 13 Uhr, in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bezirksverbandes am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hervor.

Kleider sind wichtig, denn Kleider machen Leute. Wer weiß schon, dass in unserer Kleidung bis zu 20.000 Chemikalien stecken? Mit der Massenproduktion von Billigkleidung schadet die Textilindustrie Umwelt, Klima und Menschen, heißt es in der Mitteilung.

In einem Vortrag informiert Elke Klemenz, selbständige Sozialunternehmerin, unter dem Motto „Kleider machen Leute“ zum Thema „Faire Mode statt Fast Fashion“, teilt der vlf weiter mit. In einer anschließenden Modeschau zeigen Fachschulabsolventen faire Mode für alle.