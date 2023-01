Eine Winterwanderung für Frauen veranstaltet die Katholische Landvolkbewegung (KLB) in der Diözese Würzburg am Samstag, 4. Februar. Unter dem Motto "Frauen on Tour" geht es durch den Volkacher Wald, heißt es in einer Pressemitteilung Ordinariats Würzburg. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Volkach.

Geplant sind eine Rast an der Kapelle "Jesus auf der Wies" sowie die Besichtigung der Stadtpfarrkirche mit der neuen Orgel. Der Tag endet mit einer Einkehr in Volkach. Die Veranstaltung wird geleitet von Wanderführerin Petra Schmid. Die Teilnahme kostet pro Person acht Euro (für KLB-Mitglieder sechs Euro).

Weitere Informationen und Anmeldungunter Tel.: (0931) 38663721, E-Mail: klb@bistum-wuerzburg.de oder im Internet unter www.klb-wuerzburg.de