Die ukrainische Konzertpianistin Nelli Zaitseva gab einen großartigen Beweis ihres Könnens vor einem begeisterten Publikum. Über 60 Personen waren der Einladung des Marktes Wiesentheid und ihrem Seniorenbeauftragten Georg Stürmer gefolgt und besuchten das Konzert im historischen Pfarrhaus. Die Begeisterung war so groß, daß stehende Ovationen die Künstlerin zu mehreren Zugaben bewegten. Es erklangen Werke von Chopin, Mozart, Beethoven, Sibelius und Piazzolla. Aber auch moderne Musik wie Frank Sinatras "My Way" war vertreten.

Von: Georg Stürmer (Seniorenbeauftragter, Gemeinde Wiesentheid)