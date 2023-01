Ein außergewöhnliches Ergebnis gab es beim Königsschießen des Großlangheimer Schützenvereins: Neuer Schützenkönig wurde Klaus Henke, Jugendkönigin seine Tochter Alina. Nach alter Tradition begann der Festabend mit der Abholung des bisherigen Schützenkönigs Dominik Sterk und danach ging es zum Haus der neuen Majestät im Großlangheimer Baugebiet "Am Viehtrieb". Beim Zug durch die Gemeinde, der dann im Schützenhaus endete, sorgten die Großlangheimer Musikanten für die Begleitmusik. Allenthalben war im Domizil der Schützen die Freude darüber zu spüren, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Vereinsball mit Königsproklamation stattfinden konnte und Schützenmeister Michael Sterk zeigte sich bei der Proklamation auch begeistert über die teilweise sehr guten Ergebnisse, die beim Winterschießen erzielt wurden.

So auch beim Königsschießen, das Klaus Henke mit einem 82,1-Teiler für sich entscheiden konnte, erster Ritter Gerhard Heinlein lag mit einem 84,1-Teiler dicht dahinter, zweiter Ritter wurde Michael Sterk mit einem 134,8-Teiler. Alina Henke holte sich die Jugendköniginscheibe mit einem 102,6-Teiler, sie stellte ihre Schießfertigkeit auch mit einem 38,6-Teiler bei der Damenscheibe unter Beweis, die sie vor Heike Sterk und Christa Pfannes gewann.

Zu gewinnen gab es einige Geburtstagsprämien, die eine Beute von Oskar Pfannes, Sebastian Will und Niklas Grebner wurden. Der gab auch beim Glücksschießen mit einem 11,6-Teiler den besten Schuss ab. In der Meisterklasse, in der die Ringzahl der besten fünf Schüsse gewertet wird, hatte Sebastian Will mit 49,9 Ringen die Nase vorn, gefolgt von Michael und Dominik Sterk, die jeweils 49,6 Ringe aufzuweisen hatten.

In der Meisterrunde für das aufgelegte Schießen gewann Manfred Schumpa mit 53,2 Ringen vor Ralf Weigand (52,6) und Horst Drews (52,4). Beim sogenannten "Lucky Punch", beim dem nur ein Glücksschuss ohne Nachkauf erlaubt ist, siegte Ulf Fabian mit einem 11,0-Teiler. Der neue Schützenkönig Klaus Henke gab beim Schießen um den Geschenkkorb mit einem 11,8-Teiler den besten Schuss ab.