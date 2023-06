Der Schützenverein Großlangheim hat eine erfolgreiche Bayernliga-Mannschaft im Segment Luftpistole, die in der abgelaufenen Runde mit dem zweiten Platz den größten Erfolg der Vereinsgeschichte hinlegte.

Einer der treffsichersten Schützen der abgelaufenen Runde, Klaus Henke, schwimmt seit geraumer Zeit auf einer Erfolgswelle und eilt von Erfolg zu Erfolg. In seiner Bayernliga-Premierensaison schoss er sich mit einem Schnitt von 358 Ringen auf Platz zwei, zu Jahresbeginn durfte er sich im Verein zum Schützenkönig proklamieren lassen und jetzt trumpfte er bei der Bezirksmeisterschaft in Kleinlangheim auf. Er präsentierte sich zum zur Stunde genau in Topform und erzielte 377 Ringe, was einen persönlichen Wettkampf-Rekord für ihn bedeutete. Dabei hatte er acht Ringe Vorsprung auf Patrick Höll aus Mömbris. Damit vertritt Klaus Henke im Juli die unterfränkischen Farben auf der bayerischen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück.

"Wir betreiben eine schöne Sportart und ich kann jedermann(-frau) nur empfehlen, zum Sportschießen zu gehen", sagt der Bezirksmeister. Er weiß, dass die Konzentrationsfähigkeit eine kardinal wichtige Stärke beim Sportschießen ist. Das Sportschießen ist eine Symbiose aus ruhigem Körper und Geist. Klaus Henke ist die Ruhe in Person und befindet sich wie in einem Tunnel, wenn er an die Schießstände tritt um beste Ergebnis zu markieren.

Von: Michael Sterk (1. Vorstand, SV Großlangheim 1905 e.V.)