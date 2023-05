Geiger Florian Meierott und Tatiana Hubert am Klavier lassen am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in der Rathaushalle in Kitzingen Musikgiganten der letzten Jahrhunderte aufeinander treffen. Beim Motto "Paganini meets AC/DC" treffen laut einer Pressemitteilung des Dous Rock und Pop auf Beethoven, Mozart und Co.. Eine Annäherung an die Klassik mit Werken von Beethoven, Mozart, Depeche Mode, AC/DC, Elvis, Queen, Rolling Stones, Chuck Berry und Johann Sebastian Bach. Karten zu 20 Euro gibt es unter Tel.: (09321) 9279966 oder online unter www.meierott.de