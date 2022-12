"Barbara Hölzer and Friends!" - unter diesem Motto steht das Neujahrskonzert, das am Sonntag, 1. Januar, um 15 Uhr in der evangelischen St. Michaelskirche in Volkach stattfindet. Die Gitarristin Barbara Hölzer gestaltet dieses Konzert mit musikalischen Freunden. Mit von der Partie sind die Flötistin Sayuri Hattori und das in Volkach beheimatete Gitarrentrio MaNiJo mit Maximilian Nitsche, Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler. Das Programm ist laut Ankündigung des Veranstalters „vielsaitig“ und abwechslungsreich. Die Konzertgäste dürfen sich auf klassische Klänge, auf Jazziges und spanische, sowie südamerikanische Musik freuen. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Volkacher Musikschule werden erbeten.