Nach zwei Jahren Corona-Pause fand endlich wieder eine Abschlussfahrt für die beiden Marktbreiter Realschulen statt. In den ersten beiden Oktoberwochen besuchten die Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen der Leo-Weismantel Realschule und der Bildungschancen Realschule Marktbreit Italien. Das Ziel der Reise war eine Ferienanlage in Sirmione, ein beschaulicher Ort am südlichen Gardasee.

Der erste Tag führte die Jugendlichen mit ihren Lehrern auf den Berg "Monte Baldo". Nach einer kleinen, aber doch anstrengenden Wanderung wartete dort eine Brotzeit in einer urtümlichen Hütte auf sie. Nach dem Abstieg und der Rückkehr in die Anlage konnte bei spätsommerlichen Temperaturen sogar noch im Gardasee gebadet werden.

Am nächsten Tag besuchten die 10.-Klässler Verona. Dort erfuhren sie auf einer Stadtführung Interessantes und Wissenswertes über diese schöne Stadt. Der Balkon von Julia durfte auf der Tour natürlich nicht fehlen. Für etwas Shopping blieb auch noch Zeit. Am Nachmittag folgte dann eine Rafting Tour auf der Etsch, bei der niemand trocken blieb und alle viel Spaß hatten.

Der Donnerstag war wieder dem See gewidmet. Diesmal fuhren alle mit einem Speedboot von Riva nach Limone und nach einem Zwischenstopp weiter nach Malcesine. Überall wurden die kleinen italienischen Städte bewundert und die ein oder andere kulinarische Spezialität probiert. Kulinarisch endete dieser Tag auch, denn am letzten Abend kehrten die Schüler*innen in einer traditionellen Pizzeria ein, bevor sie am Freitag die Heimreise antreten mussten.

Von: Ina Härtel (Lehrerin, Realschulen Marktbreit)