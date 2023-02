Im Rahmen des diesjährigen HSU-Unterrichts erlebte die Klasse 2b vergangene Woche einen besonderen Vormittag. Alle Kinder durften eine Probefahrt auf dem Trainingswagen der Familie Drobek aus Dornheim machen. Der Wagen wurde von sechs Malamuts (Hunde, die dem Husky ähnlich, aber größer und stärker sind) gezogen. Dabei lernte die Klasse nicht nur wichtige Kommandos wie "go, go, go" und "steh" mit denen Alexander Drobek die Tiere lenkte, sondern durften auch alle ihre Fragen zu den besonderen Haustieren an Katharina Drobek und ihren Mitschüler Lorenz stellen und die Hunde nach der Fahrt aus nächster Nähe kennenlernen. Der Mut der Mädchen und Jungen wurde am Tag darauf mit einer Urkunde über die 1. Schlittenhundefahrt und den bestanden Grundkurs belohnt.

Von: Eva Bauer (Lehrerin, Grundschule Hellmitzheimer Bucht, Markt Einersheim)