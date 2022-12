Die Klasse B2 der St. Martin-Schule Kitzingen beteiligte sich mit ihrem Fotoprojekt "Happy Birthday, Bobbycar: 50 Jahre - 50 Bilder!" am bayernweit durchgeführten Medienwettbewerb "crossmedia". "crossmedia" ist ein Kreativwettbewerb, der sich an alle Schulen in Bayern richtet, teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schularten. Die Schülerinnen und Schüler der St. Martin-Schule setzten das Bobby-Car mit originellen und kreativen Perspektiven in Szene. Die Fachjury hob insbesondere den Ideenreichtum der Fotografen hervor und verlieh der Klasse den Sonderpreis in der Kategorie "Foto – Grafik – Layout". Bayern 3-Moderator Sebastian Schaffstein überreichte den Preis im BR-Studio in München an Klassensprecherin Lea Mark.

Von: Andreas Schindler (Mitglied Verein Lebenshilfe e.V., St. Martin-Schule, Kitzingen )