Die Klasse 8b des betriebswirtschaftlichen Wahlpflichtfaches besuchte die Franken Guss GmbH & Co. KG in Kitzingen, um dort eine Betriebsbesichtigung durchzuführen. Die Schüler*innen wurden sehr freundlich empfangen und nachdem jede*r durch einen persönlichen Besucherausweis zum Betreten des Geländes berechtigt war, konnte es auch schon losgehen.

Begonnen hat unsere Besichtigung mit einem kurzweiligen Vortrag, in dem interessante Eckdaten des Unternehmens vermittelt wurden. Viele Fragen, wie beispielsweise zum Kundenkreis, den Ausbildungsberufen, den Mitarbeiterzahlen u.v.m. konnten im Zuge dessen schon beantwortet werden. Im Anschluss ging es – natürlich ausgestattet mit Schutzkittel, Schutzhelm und Schutzbrille – direkt in die Produktionshallen. Aufgeteilt in zwei Gruppen durchliefen wir die einzelnen Produktionsstufen der Fertigung von Eisengusselementen sowie Aluminiumgussteilen und durften auch in die hauseigene Lehrlingswerkstatt spitzen. Während unseres Rundgangs erhielten wir fachkundige Informationen zu den einzelnen Produktionsschritten, Maschinen und Produkten von den beiden Ausbildern, die uns eine sehr gelungene Besichtigung des Geländes boten.

Wir konnten viele tolle und neue Eindrücke sammeln, die wir im Anschluss direkt mit unseren Unterrichtsinhalten verknüpft haben. Diesen Vormittag werden wir auf jeden Fall mit Begeisterung in Erinnerung behalten. Vielen Dank an dieser Stelle an Franken Guss, für die Bereitschaft uns als Besucher zu empfangen und natürlich an die Mitarbeiter, die diesen Vormittag so interessant mit uns gestaltet haben!

Von: Simone Gut (Lehrerin, Staatliche Realschule Kitzingen)