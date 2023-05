Am 19. Mai fand das Fußballturnier der 3. und 4. Klassen unter Organisation und Leitung von Daniela Reinlein, der Sportbeauftragten der Grundschule Dettelbach, in der sogenannten Weingartenarena Dettelbach statt. Noah Schöps, Bundesfreiwilligendienstleistender, sorgte als Schiedsrichter für faire und sportliche Wettkämpfe. In spannenden Spielen, jeder gegen jeden, konnte sich am Ende die Klasse 4c als Schulsieger durchsetzen und den Schulpokal erspielen. Sie repräsentiert die Schule beim Landkreis-Fußballturnier. Den 2. Platz erreichte die Klasse 4a, den 3. Platz die Klasse 3b. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landkreis-Fußballturnier.

Von: Helgard Hey (Lehrer, Rudolf-von-Scherenberg- Grundschule, Dettelbach)