Baraa Alhamoud – so heißt die neue Kreisschülersprecherin in Stadt und Landkreis Kitzingen. Sie besucht die Mittelschule Wiesentheid und behauptete sich mit einer Mehrheit im ersten Wahldurchgang. Ihr Stellvertreter ist Jorgos Karakalidis von der D.-Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen. Auch er erzielte ein klares Ergebnis. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Schulamtes entnommen.

Schulrat Florian Viering begrüßte die sieben Schülersprecher/-innen der Mittelschulen im Schulamtsbezirk Kitzingen und gratulierte zur Wahl. Er betonte die Bedeutung der Schülermitverwaltung (SMV) als demokratisches Element an und für Schulen. Dazu passte, dass Robert Finster als stellvertretender Landrat die Politik an diesem Tag vertrat und ebenfalls lobende Worte für die Schüler und Schülerinnen fand, die das "Ehrenamt" Schülersprecher bzw. Schülersprecherin ausüben. Die Vorstellungsrunde der Kandidaten verdeutlichte das Engagement und die Einsatzbereitschaft, die die Anwesenden für ihre Schulen und Mitschüler mitbringen.

Gerade nach Jahren der Einschränkungen liegt der Fokus nun auf Projekten und Veranstaltungen, die das Schulleben wieder bereichern. Viel zu tun also für die Schülersprecher und -sprecherinnen, die meist aus den höheren Jahrgangsstufen kommen. Christian Geßner, Beratungslehrer an der Mittelschule Kitzingen-Siedlung, stellte die Aufgaben und Möglichkeiten des Kreisschülersprechers vor.

Im November wird die neue Kreisschülersprecherin an der Bezirksversammlung teilnehmen. Florian Viering berichtete von der Möglichkeit, Anträge einzubringen und nannte beispielhaft die Regelungen zum Infektionsschutz an Schulen. Sie sind weiterhin ein aktuelles Thema.