Am Gründonnerstag, 6. April, bietet das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen von 10 bis 11.30 Uhr das Basteln von Osterschmuck für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an.

Die Klammervögel und Spiralen, die gemeinsam gebastelt werden, passen nicht nur in einen Osterstrauß. Sie sind auch eine hübsche Wohnungsdekoration, die ganzjährig aufgehängt werden kann, heißt es in der Ankündigung.

Die Kosten betragen fünf Euro inklusive Material.

Anmeldung erforderlich per E-Mail an: info@deutsches-fastnachtmuseum.de oder unter Tel.: (09321) 23355.