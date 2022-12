Tausende Lichter funkelten beim Kitzinger Weihnachtsmarkt am Wochenende. "Ich lade Sie dazu ein, Kitzingen hier im Herzen unserer Stadt drei Tage zu genießen", sagte Oberbürgermeister Stefan Güntner bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Er meinte damit das Ambiente auf dem Platz der Partnerstädte, den Charme des beleuchteten Rathauses und die schönen Markt-Stimmung in der Rathaushalle. Dort pulsierte drei Tage lang auch abends das Leben und die Menschen ließen sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Zum Weihnachtsmarkt rieselten sogar ein paar Schneeflocken

Güntner dankte dem Stadtmarketingverein mit seinem Vorsitzenden Frank Gimperlein für die aufwändige Organisation. "In der Kulisse hier am Platz der Partnerstädte steckt viel Arbeit drin", wusste der OB. Wenn schon bislang kein Schnee gefallen sei, dann sollte Kitzingen wenigstens hell erstrahlen. Doch Gott muss Güntners Worte vom Freitag gehört haben, schickte er doch am Samstag und Sonntag manche Schneeflocke in die Große Kreisstadt.

"Den Herrn Blaufelder zu hören, ist ein Genuss", meinte der OB und stellte dem evangelischen Kantor damit ein hervorragendes Zeugnis aus. Deswegen versuchte Güntner, viele Menschen dafür zu animieren, beim Weihnachtssingen am Sonntag mitzumachen. "Wenn jemand nicht so gut singen kann, macht das nichts, da gehen Sie im großen Chor von Herrn Blaufelder unter", riet das Stadtoberhaupt. Überhaupt bildeten Musik und Gesang eine zentrale Komponente des Weihnachtsmarkts mit mehreren Chören und Musikgruppen. Denn die Musik ist eine gute Form, die Herzen der Menschen zu erwärmen.

Zum Weihnachtsmarkt gab es Konzerte und eine Überraschung im Kino

Am Platz der Partnerstädte und in der Rathaushalle boten rund 50 Aussteller Kunsthandwerkliches, Weihnachtsdekoration und Produkte aus der Region an. Dazu gab es ein attraktives Programm mit der Weihnachtsgeschichte im Papiertheater, einem Überraschungsfilm im Roxy-Kino und einem Aktionsabend im Fastnachtsmuseum.

Der weihnachtliche Treffpunkt in der Altstadt lädt die Menschen noch bis Heiligabend täglich von 11 bis 19 Uhr zum Genießen und Verweilen ein. Dazu wird es noch Veranstaltungen auf dem Krippenweg, den Bürgermeisterin Astrid Glos initiiert hat, mit Konzerten und Lesungen geben.