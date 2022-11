Das neue Domizil im alten Nieser-Haus ist fertig renoviert. Die Mitarbeiter der Touristinfo können umziehen, schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Von Montag, 5. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 7. Dezember, wird die Touristinfo deshalb ganztägig geschlossen sein. Anfragen können per Mail oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. "Wir melden uns schnellstmöglich nach dem Umzug zurück", verspricht die Leiterin Corinna Neeser. Ab Donnerstag, 8. Dezember, sind die Mitarbeiter zu den gewohnten Öffnungszeiten in den neuen Räumlichkeiten in der Schrannenstraße 1 erreichbar.