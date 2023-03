Es war die etwas andere Spende, die die Vorsitzenden der Kitzinger Tafel am Dorfladen Kummrei in Buchbrunn in Empfang nehmen konnten.

Der Buchbrunner Adventsmarkt hatte auf Vorschlag von Michael Weidenbach erstmals auf dem neuen Vorplatz vor dem Kummrei stattgefunden. Die Geometer, der Sportverein TSV Buchbrunn und die Feuerwehr beteiligten sich an der Veranstaltung, der örtliche Bauhof half beim Auf- und Abbau der etwa 20 Stände. Weihnachtliches, Bastelware, Kaffee und selbstgebackene Kuchen, all das lockte Buchbrunn auf den Platz am Kummrei. Die Veranstalter zählten bei Abschluss des Marktes stolze 1185 Euro in der Kasse.

Der Betrag sollte der Kitzinger Tafel zugute kommen. Daraus ergab sich die etwas andere Lösung: bei der Tafel wurde nachgefragt, welche Lebensmittel besonders gefragt sind. Das Dorfladenpersonal vermittelte beim Lieferanten was benötigt wurde und stellte es zur Übergabe bereit. Bürgermeister Hermann Queck unterstrich, dass damit das Geld in Buchbrunn ausgegeben wurde und die Tafel frische Lebensmittel zur Verfügung hat, die oftmals knapp sind.

Die beiden Vorsitzenden der Kitzinger Tafel, Manfred Seigner und Katharina Müller, freuten sich, wie Transportkiste auf Transportkiste im Lieferwagen gestapelt wurde. In Buchbrunn ist geplant, den 2022 erfolgreichen Adventsmarkt 2023 erneut stattfinden zu lassen.