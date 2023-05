Zwei Anträge mit unterschiedlichem Ergebnis behandelte der Kitzinger Stadtrat kürzlich. Bianca Tröge (ÖDP) hatte ein Dorferneuerungsprogramm für die Stadtteile vorgeschlagen, um auch sie zu modernisieren und auf Vordermann zu bringen. Dafür gibt es sogenannte Gemeindeentwicklungskonzepte (GEK), die trotz staatlicher Förderung erhebliche finanzielle Eigenmittel und auch einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringen. So ist vorgeschrieben, die Einwohner eines Stadtteils an den Plänen zu beteiligen, entsprechende Informationsrunden zu veranstalten und dann umsetzbare Projekte zu definieren.

Auch wenn es im Stadtrat Sympathie für die Idee gab, so scheiterte der Antrag vor allem aus zwei Gründen: Die Verwaltung um OB Stefan Güntner erinnerte an die Vielzahl der laufenden und kommenden Projekte, die entsprechende Arbeitskraft und Gelder binden. Aber auch wenn der ÖDP-Vorstoß nun mit 16:6 Stimmen abgelehnt wurde, soll er in einigen Jahren eine neue Chance bekommen.

Einstimmig angenommen wurde ein Antrag von Uwe Hartmann (Bayernpartei), der sich dafür aussprach, Spielplätze in Zukunft behindertengerecht zu gestalten – vom barrierefreien Zugang bis hin zu Spielgeräten, die auch für Kinder mit Einschränkungen nutzbar sind. Vereinzelt gebe es solche Beispiele schon auf den städtischen Spielplätzen. Das soll bei neuen Planungen eine noch stärkere Rolle spielen, war die übereinstimmende Meinung.