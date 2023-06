Am Montagnachmittag kam es gegen 16.55 Uhr zu einer Unfallflucht in der Kitzinger Siedlung. Laut Polizeibericht touchierte der Fahrer eines weißen Kleintransporters beim Abbiegen in die Egerländer Straße einen schwarzen Opel Astra, der am rechten Fahrbahnrand in der Breslauer Straße geparkt war. Der schwarzhaarige Fahrer des Kleintransporters, der mit einer Aufschrift einer "Garten-/Landschaftsbau"-Firma beschriftet war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.