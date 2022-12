Auf die Stadt Kitzingen rollt ein Jubiläum zu: 2026 jährt sich der Abzug der US-Army zum 20. Mal. Aus diesem Anlass will die Stadt Kitzingen ein zweitägiges Sommerfest feiern: mit einem deutsch-amerikanischen Volksfest und mit einer Neuauflage des Band-Festivals "Wild Times". Diese Initiative des Kulturreferenten Walter Vierrether und des städtischen Sachbearbeiters Herbert Müller unterstützte der Stadtrat einstimmig und gab dafür Gelder frei.

Anknüpfen an den Erfolg der Kleinen Gartenschau

2025 will die Stadt an die Kleine Gartenschau anknüpfen, die im Jahr 2011 Besuchermassen in die Große Kreisstadt lockte. Am Etwashäuser Bleichwasen soll eine Ausstellung über "Gartenbau in Ebshausen" stattfinden, die die aktuelle Arbeit der Gärtner dort, aber ebenfalls neue Trends im Gartenbau präsentiert. Auch die LWG Veitshöchheim will sich dazu auf Anfrage der Stadt einbringen.

Für beide Veranstaltungen sind begleitende Ausstellungen in und zum Teil vor der Rathaushalle in Planung. Die ehemalige "Wild Times"-Ausstellung wird dazu für 2026 überarbeitet und aktualisiert. Und die Präsentation über den Gartenbau wird für 2025 neu konzipiert. Beide Ausstellungen soll auf Beschluss des Stadtrats der Kulturverein PAM organisieren, der seit 1994 wechselnde Präsentationen in der Rathaushalle zusammengestellt hat.